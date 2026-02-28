Мать и дочь избили пятерых офицеров полиции в баре в Британии

Жительницы Лондона, приходящиеся друг другу матерью и дочерью, — 58-летняя Роуз Уэбб и 32-летняя Кейси Джексон, избили в одном из столичных баров пятерых женщин-полицейских, которые находились не при исполнении, материал из The Sun перевел aif.ru.
По данным правоохранителей, все женщины отдыхали в пабе, потасовка началась, когда Уэбб толкнула одного из офицеров территориальной группы поддержки — Танишу Уитлок.
«Роуз Уэбб, мать подсудимой, схватила Танишу Уитлок за волосы, потащила по полу и просто не отпускала. Даже когда им наконец удалось разнять их, она развернулась и ударила мисс Уитлок по голове. Другие прохожие пытались разнять дерущихся, и сотрудники полиции тоже вмешались», — заявил прокурор Алекс Баланси.
По словам Уитлок, она была с коллегами Биналой Вальджи, Даниэллой Андриан, Меган Пирсон и Бетан Томас, все они тоже были избиты.
Сейчас в отношении Уэбб и Джексон ведется расследование, их обвиняют в нападении на полицейских не при исполнении. Женщины отрицают свою вину.
Ранее в Ставрополе несколько студентов избили 18-летнюю девушку в общежитии.