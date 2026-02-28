Мать и дочь избили пятерых офицеров полиции в баре в Британии

«Роуз Уэбб, мать подсудимой, схватила Танишу Уитлок за волосы, потащила по полу и просто не отпускала. Даже когда им наконец удалось разнять их, она развернулась и ударила мисс Уитлок по голове. Другие прохожие пытались разнять дерущихся, и сотрудники полиции тоже вмешались», — заявил прокурор Алекс Баланси.