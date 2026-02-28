СМИ: Похититель девочки в Смоленске заклеил ей рот скотчем и вынес в сумке

Похититель девятилетней девочки, которую на протяжении трех дней искали в Смоленске, зашел с ней в подъезд ее дома, заклеил ей рот скотчем и вынес в сумке. Об этом в субботу, 28 февраля, сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранителей.
По данным источника, после этого мужчина сел в машину, куда положил сумку с девочкой, и спустя некоторое время уехал. Уточняется, что во двор дома он заезжал задним ходом: есть мнение, что это было сделано для того, чтобы не попасть на камеры.
— Он заклеил девочке в подъезде рот скотчем. Затем уложил ее в сумку, куда она даже целиком не поместилась, голова торчала. По камерам было видно, как мужчина выходил из подъезда, но качество было настолько плохим, что только благодаря опыту сотрудников правоохранительных органов удалось понять (что происходит на видео — прим. «ВМ»), — говорится в материале.
Соседка предполагаемого преступника рассказала, что обвиняемый в похищении девочки поддерживал связь с матерью, братом и сожительницей через записки, поскольку постоянно опасался прослушки.
Мотивы похитителя до сих пор остаются невыясненными. При этом эксперты считают, что они вряд ли были сексуальными. Существует версия, что мужчина похитил ребенка по чьему-то заказу. Подробнее о случившемся — в материале «Вечерней Москвы».