Власти Пакистана заявили о возросших потерях среди афганских военных

МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Число погибших афганских военных в результате столкновений с силами Пакистана возросло до 331, более 500 получили ранения, заявил в субботу министр информации Пакистана Аттаулла Тарар.

Источник: Reuters

«331 убит, 500+ ранены», — сообщил он в соцсети X. Ранее Пакистан заявлял, что Афганистан потерял 297 человек убитыми в ходе столкновений и 450 ранеными.

Министр заявил также об уничтожении 104 блокпостов, взятии под контроль еще 22, поражении более 163 единиц военной техники, включая танки. Авиаудары, по его словам, были нанесены по 37 объектам Афганистана.

Афганистан 26 февраля начал военную операцию против пакистанских военных вдоль всей линии Дюранда — непризнанной Кабулом границы между двумя государствами — в ответ на бомбардировки ВВС Пакистана афганской территории. Пакистан, в свою очередь, заявил, что также открыл огонь, а позже заявил об «открытой войне» с Афганистаном.

Узнать больше по теме
Афганистан: древняя страна с непростой историей
Государство с одной из самых сложных исторических траекторий — так можно описать многострадальный Афганистан. На протяжении веков его территория находилась на стыке империй, что неизбежно приводило к войнам и политической нестабильности. В статье разбирается, где находится Афганистан, как складывалась его история и какую роль он играет в современном мире.
Читать дальше