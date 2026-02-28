Власти Пакистана заявили о возросших потерях среди афганских военных

«331 убит, 500+ ранены», — сообщил он в соцсети X. Ранее Пакистан заявлял, что Афганистан потерял 297 человек убитыми в ходе столкновений и 450 ранеными.
Министр заявил также об уничтожении 104 блокпостов, взятии под контроль еще 22, поражении более 163 единиц военной техники, включая танки. Авиаудары, по его словам, были нанесены по 37 объектам Афганистана.
Афганистан 26 февраля начал военную операцию против пакистанских военных вдоль всей линии Дюранда — непризнанной Кабулом границы между двумя государствами — в ответ на бомбардировки ВВС Пакистана афганской территории. Пакистан, в свою очередь, заявил, что также открыл огонь, а позже заявил об «открытой войне» с Афганистаном.