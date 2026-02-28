В море у Новороссийска произошло землетрясение магнитудой 3,5

10 февраля Краснодарский край пережил серию подземных толчков: основное землетрясение, эпицентр которого находился в нескольких десятках километров от Анапы и Новороссийска, спустя пять часов — афтершок, в тот же день — ещё одно землетрясение магнитудой 3,4 в Крымском районе Краснодарского края.