В море у Новороссийска произошло землетрясение магнитудой 3,5

Эпицентр толчков находился в море на глубине порядка 10 км.

Источник: Югополис

В Краснодарском крае вблизи Новороссийска произошло землетрясение. По данным краевого оперативного штаба, магнитуда подземных толчков составила 3,5 по шкале Рихтера, а интенсивность колебаний достигла 2−3 баллов.

«По данным сейсмостанции, эпицентр залегал в море в районе города-героя, на глубине порядка 10 километров», — говорится в сообщении.

По информации оперативного штаба, инфраструктура Новороссийска работает в штатном режиме. Разрушений не зафиксировано, сообщений о пострадавших не поступало.

10 февраля Краснодарский край пережил серию подземных толчков: основное землетрясение, эпицентр которого находился в нескольких десятках километров от Анапы и Новороссийска, спустя пять часов — афтершок, в тот же день — ещё одно землетрясение магнитудой 3,4 в Крымском районе Краснодарского края.