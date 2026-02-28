В море у Новороссийска произошло землетрясение магнитудой 3,5

В Краснодарском крае вблизи Новороссийска произошло землетрясение. По данным краевого оперативного штаба, магнитуда подземных толчков составила 3,5 по шкале Рихтера, а интенсивность колебаний достигла 2−3 баллов.
«По данным сейсмостанции, эпицентр залегал в море в районе города-героя, на глубине порядка 10 километров», — говорится в сообщении.
По информации оперативного штаба, инфраструктура Новороссийска работает в штатном режиме. Разрушений не зафиксировано, сообщений о пострадавших не поступало.
10 февраля Краснодарский край пережил серию подземных толчков: основное землетрясение, эпицентр которого находился в нескольких десятках километров от Анапы и Новороссийска, спустя пять часов — афтершок, в тот же день — ещё одно землетрясение магнитудой 3,4 в Крымском районе Краснодарского края.