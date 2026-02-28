Сбежавший из-под конвоя в Москве ранее был судим за серию краж жвачки

«Магомедов Ш. М., выполняя свою роль в совершении преступления, находясь в торговом зале магазина, со стеллажей взял выставленные для продажи 2 упаковки жевательной резинки Orbit Winterfresh, 3 упаковки жевательной резинки Orbit “Нежная мята”, 3 упаковки жевательной резинки Orbit “Bubblemint белоснежный” — всего имущества на общую сумму 3 191 рубль 75 копеек. При этом Алиев Ш. М., находясь в торговом зале магазина, выполняя свою роль в совершении преступления, наблюдал за обстановкой, чтобы в случае опасности предупредить подсудимого Магомедова Ш. М.», — сказано в приговоре Егорьевского городского суда.
Там отмечается, что Алиев и его сообщники в один день совершили серию краж жевательной резинки, кофе и других продуктов в нескольких магазинов подмосковного Егорьевска. За эти преступления злоумышленник был приговорен к одному году и восьми месяцам условно.
Однако, как следует из приговора Кузьминского суда Москвы, уже в феврале 2023 года Алиев был осужден за грабеж. Вместе с двумя подельниками он напал на мужчину, избил его и отнял мобильный телефон Xiaomi Mi 10T Pro. За это злоумышленнику назначили приговор в три года лишения свободы.
Освободившись, Алиев вновь оказался в столице и, как следует из материалов дела, вновь совершил грабеж. Перовский суд назначил ему за это полтора года принудительных работ. «В связи с уклонением от отбывания наказания в виде принудительных работ постановлением врио начальника ГУФСИН России по Московской области от 17 февраля 2026 года Алиев Ш. М. был объявлен в розыск», — сказано в материалах дела. Вскоре полицейские задержали мужчину на станции метро «Таганская» Кольцевой линии.
После этого Таганский суд Москвы должен был ужесточить ему наказание и назначить лишение свободы. Как отметили в пресс-службе Мосгорсуда, в ходе процедуры замены наказания была допущена волокита: изначально Алиев не был доставлен в суд, а потому судья отказался рассматривать дело. Позже осужденного все же доставили, однако его адвокат в это время не прибыл в суд. Во время ожидания адвоката полицейские вместе с Алиевым вышли из здания суда на улицу, где осужденный сбежал от сотрудников МВД. Через день его задержали в одном из хостелов на Кузьминской улице в Москве.