Сбежавший из-под конвоя в Москве ранее был судим за серию краж жвачки

После этого Таганский суд Москвы должен был ужесточить ему наказание и назначить лишение свободы. Как отметили в пресс-службе Мосгорсуда, в ходе процедуры замены наказания была допущена волокита: изначально Алиев не был доставлен в суд, а потому судья отказался рассматривать дело. Позже осужденного все же доставили, однако его адвокат в это время не прибыл в суд. Во время ожидания адвоката полицейские вместе с Алиевым вышли из здания суда на улицу, где осужденный сбежал от сотрудников МВД. Через день его задержали в одном из хостелов на Кузьминской улице в Москве.