В Самаре студентов колледжа не пустили в укрытие во время ракетной опасности

Напомним, 27 февраля в Самарской области впервые объявили режим ракетной опасности. В регионе временно закрывали воздушное пространство, в аэропорту Курумоч эвакуировали пассажиров и сотрудников. Режим действовал около двух часов и был снят в 15:47.