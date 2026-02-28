Ричмонд
В Самаре студентов колледжа не пустили в укрытие во время ракетной опасности

Сотрудники торгового центра отказались впустить группу в цокольный этаж.

Источник: Комсомольская правда

В Самаре 27 февраля во время объявленной ракетной опасности произошел инцидент с эвакуацией студентов Самарского государственного колледжа. Об этом сообщили очевидцы в редакцию КП-Самара.

Сигнал ракетной опасности прозвучал в 13:29. Согласно плану эвакуации, ближайшим укрытием для студентов колледжа являлся цокольный этаж ТЦ «Опера» на Ленинградской, 64.

Однако, когда группа студентов и преподавателей попыталась пройти в укрытие, сотрудники торгового центра отказались предоставить доступ.

«Нам сказали покинуть помещение и остаться на улице под предлогом сохранности товара — якобы студенты могут украсть овощи с прилавков», — рассказали очевидцы.

В результате группа оказалась на улице во время действия режима ракетной опасности.

Напомним, 27 февраля в Самарской области впервые объявили режим ракетной опасности. В регионе временно закрывали воздушное пространство, в аэропорту Курумоч эвакуировали пассажиров и сотрудников. Режим действовал около двух часов и был снят в 15:47.