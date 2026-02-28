Ричмонд
В Комсомольске-на-Амуре «гений перепланировки» оставил соседей без крыши над головой

Жителя Комсомольска-на-Амуре накажут за незаконную перепланировку, которая привела к обрушению перекрытий в многоквартирном доме. Подробности рассказали в пресс-службе Главного управления госконтроля и лицензирования Правительства Хабаровского края.

Источник: Life.ru

«В результате незаконной перепланировки своей квартиры он [собственник] допустил нарушения, которые привели к обрушению конструкций многоквартирного дома… На сегодняшний день принято решение жильцов нижних этажей расселить, в отношении собственника рассмотреть вопрос о привлечении его к административной ответственности», — говорится в сообщении.

Обрушение произошло вечером 21 февраля между квартирной мужчины на третьем этаже и кровлей. Пострадавших нет, жильцов оперативно эвакуировали. Коммунальщики установили подпорки в двух квартирах, что помогло избежать дальнейших разрушений.

В итоге три квартиры признали мне пригодными для проживания. Жильцов расселят в маневренный фонд.

Ранее в Ивановской области обрушилась крыша больницы. Причиной стал нависший снег. Пострадавших нет.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.