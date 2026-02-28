В Комсомольске-на-Амуре «гений перепланировки» оставил соседей без крыши над головой

«В результате незаконной перепланировки своей квартиры он [собственник] допустил нарушения, которые привели к обрушению конструкций многоквартирного дома… На сегодняшний день принято решение жильцов нижних этажей расселить, в отношении собственника рассмотреть вопрос о привлечении его к административной ответственности», — говорится в сообщении.