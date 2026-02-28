Ричмонд
+2°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Прокопьевске задержали подозреваемого в расправе над семьей учителя

В Прокопьевске задержали мужчину, подозреваемого в убийстве супружеской пары — учителя и ее мужа.

Источник: Аргументы и факты

В Прокопьевске задержали мужчину, подозреваемого в убийстве супружеской пары — учительницы и ее мужа, передает официальный Telegram-канал ГУ МВД России по региону.

«Сотрудниками уголовного розыска при силовой поддержке бойцов Росгвардии он задержан и доставлен в отдел полиции», — говорится в публикации.

Как отмечается в заявлении ведомства, задержанным оказался 39‑летний местный житель. В настоящее время полицейские продолжают оперативное сопровождение расследования.

Напомним, тела учительницы английского языка и ее супруга обнаружили в ночь на 26 февраля 2026 года. Предварительно, мужчина был застрелен, а женщине нанесли множественные ножевые ранения. Следком возбудил уголовное дело по данному факту.