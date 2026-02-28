В Башкирии на трассе легковушка столкнулась с двумя грузовиками, есть погибшие

Как уточнили в ГАИ по Башкирии, после столкновения «Форд» отлетел в сторону и врезался в еще один грузовик «МАН», двигавшийся по встречной полосе. В результате аварии водитель легковушки и его 52-летний пассажир погибли на месте. Еще один 23-летний пассажир с травмами был доставлен в больницу.