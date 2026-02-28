Ричмонд
+4°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Израиль нанес удар по Ирану

МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. ЦАХАЛ нанесла превентивный удар по Ирану, заявило Минобороны Израиля.

Источник: AP 2024

«На всей территории страны вводится особое чрезвычайное положение», — говорится в заявлении.

В Тель-Авиве впервые за полгода запустили сигнал воздушной тревоги. Израиль закрыл свое воздушное пространство.

По данным агентства Fars, ракеты ЦАХАЛ попали по проспекту Данешгах и в районе Джомхури в Тегеране. Дым от взрыва также поднимается в районе Пастур, передает ISNA.

В ночь на субботу президент США Дональд Трамп анонсировал непростое решение по Ирану. Он заявил, что недоволен ходом переговоров по ядерной программе, и вновь призвал исламскую республику полностью отказаться от обогащения урана.

Обострение между Вашингтоном и Тегераном

Трамп требует от Ирана заключить сделку по ядерной программе. Он предупредил, что в противном случае исламскую республику ждет гораздо более мощная атака, чем прошлым летом.

В Тегеране настаивают на праве обогащать уран в мирных целях, даже если это приведет к войне, и пообещали ответить на любые атаки, в том числе на ограниченный удар по территории страны.

Несмотря на идущие переговоры, американцы продолжают стягивать военные силы в регион. В конце января Штаты отправили армаду кораблей в Оманский и Персидский заливы. Сообщается, что сейчас вблизи Ирана сосредоточились более 150 самолетов и примерно треть флота.

Узнать больше по теме
ЦАХАЛ: армия Израиля, которая постоянно воюет с соседями
Из-за непростых событий на Ближнем Востоке в новостях все чаще можно встретить упоминание ЦАХАЛ. Разберемся, почему израильская армия так называется, насколько она боеспособна и какие у нее особенности.
Читать дальше