В Афганистане сбили пакистанский самолет и захватили пилота, утверждают СМИ

«В Нангархаре сбит пакистанский реактивный военный самолет, пилот захвачен живым», — говорится в сообщении портала со ссылкой на представителя военного командования Вахидулла Мохаммади, представителя 201-го армейского корпуса «Халид ибн Валид».
Представитель командования сил безопасности Нангархара сообщил, что реактивный самолет пакистанского военного режима был сбит афганскими военными в шестом муниципальном районе города Джелалабад, административного центра провинции, отмечает портал.
Представители командования Нангархара воздержались от подробностей инцидента, заявив лишь, что самолет принадлежал ВВС Пакистана.