Ричмонд
+4°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Афганистане сбили пакистанский самолет и захватили пилота, утверждают СМИ

МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Пакистанский реактивный самолет сбит в афганской провинции Нангархар, пилот захвачен в плен, сообщает новостной портал Ariana news.

Источник: Reuters

«В Нангархаре сбит пакистанский реактивный военный самолет, пилот захвачен живым», — говорится в сообщении портала со ссылкой на представителя военного командования Вахидулла Мохаммади, представителя 201-го армейского корпуса «Халид ибн Валид».

Представитель командования сил безопасности Нангархара сообщил, что реактивный самолет пакистанского военного режима был сбит афганскими военными в шестом муниципальном районе города Джелалабад, административного центра провинции, отмечает портал.

Представители командования Нангархара воздержались от подробностей инцидента, заявив лишь, что самолет принадлежал ВВС Пакистана.