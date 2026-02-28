В Краснодарском крае полностью потушили пожар на НПЗ

Возгорание на территории нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) в Каневском районе Краснодарского края было полностью ликвидировано, передает оперштаб региона.
Оперативный штаб Кубани сообщил, что пожар был полностью потушен к 06:51. В ликвидации участвовали 39 человек и 13 единиц техники.
По предварительным данным, в результате возгорания никто не пострадал.
Напомним, возгорание на нефтеперерабатывающем заводе началось после падения фрагментов сбитого беспилотника ВСУ. Сообщалось, что загорелся один из резервуаров с топливом и прилегающая к нему территория на площади 150 кв. м.