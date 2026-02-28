Рейс Стамбул — Уфа экстренно сел в соседнем Татарстане

Как рассказала «Башинформу» одна из пассажирок, полет изначально начался проблемно: сначала вылет задержали на два часа, затем изменился аэродром приземления. После посадки пассажиров еще два часа не выпускали из салона самолета. Авиакомпания не организовала трансфер до Уфы, поэтому люди вынуждены добираться до дома своим ходом.
«12 часов в пути, и все ещё не дома», — возмущается пассажирка.
В пресс-службе уфимского аэропорта информацию подтвердили, подчеркнув, что решение о посадке в соседнем региона принял экипаж. Причины пока не уточняются.
«Башинформ» направил официальный запрос в пресс-службе авиакомпании.
Ранее сотни уфимских туристов не могли вернуться из Таиланда.