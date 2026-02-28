Рейс Стамбул — Уфа экстренно сел в соседнем Татарстане

Как рассказала «Башинформу» одна из пассажирок, полет изначально начался проблемно: сначала вылет задержали на два часа, затем изменился аэродром приземления. После посадки пассажиров еще два часа не выпускали из салона самолета. Авиакомпания не организовала трансфер до Уфы, поэтому люди вынуждены добираться до дома своим ходом.