Российские туристы застряли на Фукуоке после авиапроисшествия с самолётом

По словам туристов, авиакомпания пока не направила им запасной самолёт. Ночью часть пассажиров спали на скамейках и багажных лентах, остальных разместили в гостиницах. При взлёте люди почувствовали запах палёной проводки или дыма, однако сначала не придали этому значения. Больше всего они благодарны пилотам самолёта, которые смогли посадить борт в аэропорту без пострадавших.