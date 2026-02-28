Российские туристы застряли на Фукуоке после авиапроисшествия с самолётом

Российские туристы устроили бунт в Фукуоке после взрывов в двигателе на Azur Air. Видео © Telegram / SHOT.
По словам туристов, авиакомпания пока не направила им запасной самолёт. Ночью часть пассажиров спали на скамейках и багажных лентах, остальных разместили в гостиницах. При взлёте люди почувствовали запах палёной проводки или дыма, однако сначала не придали этому значения. Больше всего они благодарны пилотам самолёта, которые смогли посадить борт в аэропорту без пострадавших.
Ранее сообщалось, что самолёт российской авиакомпании Azur Air не смог вылететь из Фукуока во Новосибирск из-за неисправности двигателя. На рейс было зарегистрировано 234 пассажира. Самолёт уже выехал на взлётно-посадочную полосу и начал взлёт, но вскоре вернулся на стоянку.
