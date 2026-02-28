Ричмонд
Израиль ударил по резиденции президента Ирана в Тегеране

Армия Израиля нанесла удар по резиденции президента Ирана Масуда Пезешкиана, а также по штабу разведки Корпуса стражей исламской революции. По данным СМИ, всего под удар попали свыше 30 целей, в том числе аэропорт Тегерана.

Источник: AP 2024

По данным Reuters, верховный лидер Ирана Али Хаменеи не в столице. По информации источников, его перевезли в безопасное место.

Представители Минобороны Израиля подтвердили, что это совместная операция с США. Атака носила превентивный характер, заявил министр обороны Исраэль Кац. Иран пригрозил ударом беспилотников, после чего Израиль закрыл свое воздушное пространство. Также воздушное пространство закрыл Ирак.

Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
