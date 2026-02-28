Израиль ударил по резиденции президента Ирана в Тегеране

По данным Reuters, верховный лидер Ирана Али Хаменеи не в столице. По информации источников, его перевезли в безопасное место.
Представители Минобороны Израиля подтвердили, что это совместная операция с США. Атака носила превентивный характер, заявил министр обороны Исраэль Кац. Иран пригрозил ударом беспилотников, после чего Израиль закрыл свое воздушное пространство. Также воздушное пространство закрыл Ирак.
