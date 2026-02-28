Пять человек погибли при страшном пожаре в частном доме под Тулой

«От МЧС России привлекались шесть человек и две единицы техники. На месте происшествия работают следователи», — говорится в сообщении.
По факту страшного пожара возбуждено уголовное дело, сообщили в тульском Следкоме. Причины трагедии устанавливаются.
Ранее сильный пожар охватил 25-этажный жилой комплекс в Москве. Тридцать человек эвакуировались самостоятельно, ещё десятерых вывели огнеборцы. Один человек пострадал — ребёнка в тяжёлом состоянии нашли в горящей квартире.
