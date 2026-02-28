Ричмонд
Пять человек погибли при страшном пожаре в частном доме под Тулой

Пять человек погибли при пожаре в частном доме в посёлке Горбачево Плавского района Тульской области, сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС. Огонь распространился на 48 квадратов. Личности жертв устанавливаются.

«От МЧС России привлекались шесть человек и две единицы техники. На месте происшествия работают следователи», — говорится в сообщении.

По факту страшного пожара возбуждено уголовное дело, сообщили в тульском Следкоме. Причины трагедии устанавливаются.

Ранее сильный пожар охватил 25-этажный жилой комплекс в Москве. Тридцать человек эвакуировались самостоятельно, ещё десятерых вывели огнеборцы. Один человек пострадал — ребёнка в тяжёлом состоянии нашли в горящей квартире.

Главные происшествия, пожары, аварии и спасательные операции — в разделе «Происшествия» на Life.ru.