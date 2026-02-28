Кафе в Волгодонске закрыли на 30 суток после массового отравления

После того, как сообщение об отравлении 20 человек появилось в ряде СМИ, специалисты Роспотребнадзора проверили помещения кафе, которое принадлежит частному предпринимателю. Они выявили нарушения по восьми статьям санитарных норм и трем статьям технического регламента Таможенного союза (ТР ТС).
Владельца кафе признали виновной в нарушении санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения (ст. 6.6 КоАП РФ). В ходе судебного заседания предприниматель признала вину частично.
Как ранее писал «Ъ-Ростов», ранее в СМИ появилась информация о том, что около 20 человек были доставлены в больницу с признаками отравления. Все они посетили одну из точек общепита в торгово-развлекательном центре Волгодонска. Уголовное дело возбудили по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ст. 238 УК РФ).