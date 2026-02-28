В ПНИ под Волгоградом произошла вспышка пневмонии

В комитете соцзащиты населения Волгоградской области подтвердили случаи заболевания пневмонией в ПНИ. В ответе на редакционный вопрос говорится, что, действительно, по медицинским показаниям госпитализированы несколько проживающих. Часть пациентов находится в медучреждении в целях прерывания распространения заболеваемости в ПНИ. В ведомстве пояснили, что такой порядок предусмотрен на основании документов и решений Роспотребнадзора и является стандартной процедурой при выявлении признаков ОРВИ у проживающих социальных учреждений.