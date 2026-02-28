Самолет Стамбул — Уфа вынужденно сел в аэропорту Нижнекамска

Накануне самолет авиакомпании «Ред Вингс», следовавший из Стамбула в Уфу с туристами на борту, совершил посадку в аэропорту «Бегишево» в Нижнекамске.
По какой причине борт посадили в соседнем Татарстане, на данный момент не сообщается. Как пишет ИА «Башинформ» со ссылкой на одного из туристов, авиакомпания не организовала трансфер пассажиров до места назначения. Многие до сих пор добираются до Башкирии своим ходом.
В пресс-службе Международного аэропорта «Уфа» имени Мустая Карима «КП-Уфа» подтвердили данную информацию и уточнили, что решение посадить воздушное судно в Нижнекамске принял экипаж.
