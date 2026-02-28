На Урале грузовик сбил габаритную рамку на трассе

По данным полиции, 27 февраля около 16.00 23-летний водитель автомобиля HOWO не привёл в транспортное положение кузов после разгрузки сыпучего материала. И при движении по трассе наехал на габаритную рамку, установленную перед надземным пешеходным переходом. В результате столкновения металлическая конструкция получила повреждения.