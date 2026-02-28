На Урале грузовик сбил габаритную рамку на трассе

В Богдановичском районе Свердловской области водитель грузовика повредил дорожное сооружение. Инцидент произошёл накануне на 108-м километре трассы Екатеринбург — Тюмень, сообщает региональная ГИБДД.
По данным полиции, 27 февраля около 16.00 23-летний водитель автомобиля HOWO не привёл в транспортное положение кузов после разгрузки сыпучего материала. И при движении по трассе наехал на габаритную рамку, установленную перед надземным пешеходным переходом. В результате столкновения металлическая конструкция получила повреждения.
Люди не пострадали. В отношении водителя возбудили административное дело по факту повреждения дорожного сооружения. Проводится проверка.