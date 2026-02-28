Ричмонд
В Смоленске обвиняемых в похищении девочки доставили в суд

СМОЛЕНСК, 28 фев — РИА Новости. Обвиняемых в похищении девочки в Смоленске мужчину и его сожительницу доставили в суд, передает корреспондент РИА Новости.

Источник: РИА "Новости"

В субботу Заднепровский районный суд Смоленска рассматривает ходатайство следствия о заключении под стражу двоих обвиняемых в похищении девятилетней девочки.

Сначала в здание суда завели обвиняемого, а затем его сожительницу.