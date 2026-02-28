ТАСС: Ирак закрыл воздушное пространство

«Воздушное пространство закрыто, ориентировочно до 09:40 по всемирному времени (12:40 мск)», — сказал собеседник агентства. Он отметил, что самолеты, которые должны были проходить над Ираком транзитом в третьи страны до пересечения воздушной границы страны перенаправляются в воздушные районы других государств.
Ранее источник ТАСС в авиадиспетчерских кругах сообщил, что свое воздушное пространство закрыл Иран.
