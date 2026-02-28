Ричмонд
ТАСС: Ирак закрыл воздушное пространство

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Ирак закрыл свое воздушное пространство для полетов гражданской авиации. Об этом сообщил ТАСС источник в диспетчерской службе района полетной информации «Багдад», отвечающей за авиационный трафик над страной.

Источник: РИА "Новости"

«Воздушное пространство закрыто, ориентировочно до 09:40 по всемирному времени (12:40 мск)», — сказал собеседник агентства. Он отметил, что самолеты, которые должны были проходить над Ираком транзитом в третьи страны до пересечения воздушной границы страны перенаправляются в воздушные районы других государств.

Ранее источник ТАСС в авиадиспетчерских кругах сообщил, что свое воздушное пространство закрыл Иран.

