В микрорайоне Владивостока сгорел офис продаж строящегося ЖК

По предварительным данным, возгорание произошло в помещении, расположенном на первом этаже. В городе в это время наблюдался сильный ветер, что осложняет работу пожарных. Причины пожара пока не установлены, на месте работают экстренные службы. Информация о пострадавших уточняется.