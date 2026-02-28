В микрорайоне Владивостока сгорел офис продаж строящегося ЖК

В субботу, 28 февраля, на улице Тухачевского во Владивостоке загорелся офис отдела продаж строящегося жилого комплекса. Как сообщают очевидцы, пламя вспыхнуло в районе БАМа — запах гари быстро распространился по всему микрорайону. Жители соседних домов делятся в соцсетях кадрами черного дыма, поднимающегося над зданием. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Владивосток".
По предварительным данным, возгорание произошло в помещении, расположенном на первом этаже. В городе в это время наблюдался сильный ветер, что осложняет работу пожарных. Причины пожара пока не установлены, на месте работают экстренные службы. Информация о пострадавших уточняется.
Как отмечают местные жители, еще два часа назад на объекте было спокойно — все произошло внезапно.
Огнеборцы МЧС России ликвидировали возгорание на улице Тухачевского во Владивостоке. На территории строящегося жилого комплекса загорелся автоприцеп, переоборудованный под офис продаж.
К моменту прибытия расчетов пламя охватило всю конструкцию, валил густой черный дым. Пожарным удалось справиться с огнем на площади около 12 квадратных метров. К счастью, обошлось без погибших и пострадавших.
Причины возгорания и точный ущерб сейчас устанавливаются.