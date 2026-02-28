В Похвистнево внедорожник опрокинулся в кювет, пострадали женщина и ребенок

В Похвистнево утром 28 февраля произошло серьезное ДТП. Водитель Kia Sportage не справился с управлением, съехал в кювет и опрокинулся. Об этом сообщает ГУ МВД по Самарской области.
Авария случилась в 05:55 на улице Бугурусланской. 39-летний водитель двигался в сторону Бугуруслана.
«В пути следования водитель выбрал скорость, не обеспечивающую возможность постоянного контроля за движением транспортного средства, не справился с рулевым управлением, нарушил правило расположения транспортного средства на проезжей части и допустил съезд в кювет», — сообщили в Госавтоинспекции.
В результате ДТП пострадали два пассажира — женщина 1984 года рождения и девочка 2015 года рождения. С травмами их госпитализировали в Похвистневскую центральную районную больницу.
На месте работали сотрудники Госавтоинспекции и пожарные-спасатели ПСЧ № 102.
«Наши специалисты проводили аварийно-спасательные работы: сбор информации, отключение АКБ, стабилизация ТС», — рассказали в ГКУ СО «Центр по делам ГО, ПБ и ЧС».
Обстоятельства ДТП устанавливаются.