Ближайший рейс из Москвы в Израиль был запланирован 1 марта

Этой зимой между Россией и Израилем летают две российские авиакомпании — «Азимут» и Red Wings, в Иран летает «Аэрофлот» — рейсы между Москвой и Тегераном выполняются раз в неделю по четвергам. Решение о выполнении рейса 5 марта будет зависеть от сроков закрытия воздушного пространства Ирана, сообщила ранее компания.
