Ричмонд
+1°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Ближайший рейс из Москвы в Израиль был запланирован 1 марта

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Ближайший рейс из Москвы в Израиль был запланирован на воскресенье, следует из данных авиакомпаний и аэропортов. В частности, рейс Red Wings должен был вылететь из аэропорта Жуковский в Тель-Авив 1 марта в 17:10 мск.

Источник: РИА "Новости"

В субботу в Минтрансе сообщили, что российские авиакомпании временно не будут выполнять рейсы в Израиль и Иран. Ранее Иран и Израиль объявили о закрытии неба на фоне израильских ударов по Тегерану.

Этой зимой между Россией и Израилем летают две российские авиакомпании — «Азимут» и Red Wings, в Иран летает «Аэрофлот» — рейсы между Москвой и Тегераном выполняются раз в неделю по четвергам. Решение о выполнении рейса 5 марта будет зависеть от сроков закрытия воздушного пространства Ирана, сообщила ранее компания.

Узнать больше по теме
Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
Читать дальше