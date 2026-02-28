Три человека пострадали в массовом ДТП в Симферополе

В соцсетях ранее сообщалось, что на объездной дороге крымской столицы в районе микрорайона Загородный в ночь на субботу столкнулись больше 10 легковушек.
Как рассказали в минздраве, пострадавшие были доставлены в клиническую больницу скорой медицинской помощи № 6.
«Службой скорой медицинской помощи доставлены трое пострадавших в результате ДТП. Пациентам оказана необходимая медицинская помощь в амбулаторных условиях. В госпитализации пострадавшие не нуждались», — уточнили в профильном ведомстве.
