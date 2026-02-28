Ричмонд
В Иране прогремела новая волна взрывов

ТЕГЕРАН, 28 фев — РИА Новости. Новая волна взрывов прогремела в городах Ирана: ударам подверглись Тебриз, Дезфул, Нахаванд и Кангавар, а также остров Харг, передает агентство Fars.

Источник: AP 2024

«Согласно информации от корреспондента Fars, слышны взрывы в городах Тебриз, Дезфул, на острове Харг, в Нахаванде и Кангаваре (расположенных в провинции Керманшах)», — говорится в сообщении.

Все вышеперечисленные города находятся на западе страны.

