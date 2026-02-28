Без пострадавших: пожар в торговом центре Миасса локализован на площади 450 квадратных метров

Пожарным удалось остановить распространение огня в торговом центре «Малахит» в Миассе Челябинской области. Как сообщили в пресс-службе МЧС, возгорание было локализовано:
— Пожар в Миасском городском округе локализован на площади 450 квадратных метров. Для установления причины происшествия к месту направлена испытательная пожарная лаборатория.
В результате происшествия никто не пострадал. Ранее сообщалось, что все находившиеся в здании люди — 45 человек — покинули торговый центр самостоятельно еще до прибытия первых расчетов.