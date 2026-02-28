Ричмонд
Без пострадавших: пожар в торговом центре Миасса локализован на площади 450 квадратных метров

Спасатели локализовали пожар в ТЦ «Малахит» в Миассе.

Источник: МЧС РФ

Пожарным удалось остановить распространение огня в торговом центре «Малахит» в Миассе Челябинской области. Как сообщили в пресс-службе МЧС, возгорание было локализовано:

— Пожар в Миасском городском округе локализован на площади 450 квадратных метров. Для установления причины происшествия к месту направлена испытательная пожарная лаборатория.

В результате происшествия никто не пострадал. Ранее сообщалось, что все находившиеся в здании люди — 45 человек — покинули торговый центр самостоятельно еще до прибытия первых расчетов.