Включают сирену у дорог: в МЧС Пермского края рассказали, как ищут пропавших туристов из Башкирии

Напомним, 27 февраля в Следственном комитете возбудили уголовное дело по факту пропажи группы из пяти туристов из Уфы. Они приехали в Красновишерский округ в деревню Золотанка 20 февраля. Там они пересели на снегоходы и отправились к плато Кваркуш в ста километрах от деревни. Вернуться обратно в населенный пункт они планировали еще 23 февраля.