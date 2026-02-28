Ричмонд
Включают сирену у дорог: в МЧС Пермского края рассказали, как ищут пропавших туристов из Башкирии

Пропавших в Пермском крае туристов из Башкирии ищут 50 человек на снегоходах.

Источник: Комсомольская правда

В МЧС Пермского края сегодня, 28 февраля, вновь отправили спасательный отряд на плато Кваркуш в Красновишерском округе. Спасатели и волонтеры обследуют лес и окрестные дороги в поисках пятерых пропавших туристов из Башкирии.

Как сообщили в экстренном ведомстве, группы спасателей при объезде дорог включают сирену, чтобы помочь туристам сориентироваться. Всего в поисках участвуют более 50 человек и 45 единиц техники, в том числе 23 снегохода.

Напомним, 27 февраля в Следственном комитете возбудили уголовное дело по факту пропажи группы из пяти туристов из Уфы. Они приехали в Красновишерский округ в деревню Золотанка 20 февраля. Там они пересели на снегоходы и отправились к плато Кваркуш в ста километрах от деревни. Вернуться обратно в населенный пункт они планировали еще 23 февраля.

Поиски пропавших в Пермском крае туристов из Башкирии продолжаются.

