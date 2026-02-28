Российские авиакомпании приостановили рейсы в Иран и Израиль

«Аэрофлот» выполняет полеты в Иран раз в неделю по четвергам — следующий был запланирован на 5 марта. Пресс-служба компании указала, что решение о выполнении этого рейса будет зависеть от сроков закрытия воздушного пространства Ирана. Скорректированы рейсы в направлении и из Дубая, Абу-Даби, Дохи и Мале. Они будут проходить в обход Ирана. «Увеличение полетного времени повлечет перенос вылета обратных рейсов в среднем на 1−2 часа», — сообщили в «Аэрофлоте». Часть рейсов между Москвой/Санкт-Петербургом и Дубаем вынужденно отменены.