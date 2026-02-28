В Беларуси отпускник четырежды ранил кинжалом милиционера, пока ломился в квартиру жены

Вечером 9 августа фигурант не смог попасть в квартиру, где жена закрылась, опасаясь рукоприкладства. Тогда агрессор достал кинжал и стал ломиться в квартиру, пытаясь повредить входную дверь. В это время по вызову в дом приехали милиционеры. Мужчина с кинжалом напал на одного из сотрудников Департамента охраны, нанес ему четыре колото-резаные раны, в том числе в область шеи.