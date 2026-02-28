В Беларуси отпускник четырежды ранил кинжалом милиционера, пока ломился в квартиру жены

Белорус приехал в отпуск с заработков в России и получил дома 16 лет колонии. Подробности уголовного дела рассказали в прокуратуре Могилевской области.
Это случилось в начале августа 2025 года. Местный житель приехал к семье в отпуск из России, где был на заработках, работая монтажником. В течение недели «отпускник» пил алкоголь и регулярно скандалил со своей женой, из-за чего женщина обращалась в милицию.
Вечером 9 августа фигурант не смог попасть в квартиру, где жена закрылась, опасаясь рукоприкладства. Тогда агрессор достал кинжал и стал ломиться в квартиру, пытаясь повредить входную дверь. В это время по вызову в дом приехали милиционеры. Мужчина с кинжалом напал на одного из сотрудников Департамента охраны, нанес ему четыре колото-резаные раны, в том числе в область шеи.
— Летального исхода удалось избежать благодаря активному сопротивлению и пресечению противоправных действий нападавшего, — прокомментировали в пресс-службе.
Суд признал мужчину виновным в покушении на убийство сотрудника Горецкого отдела Департамента охраны МВД (ч.1 ст. 14, ст. 362 Уголовного кодекса Беларуси) и приговорил к 16 годам исправительной колонии в условиях усиленного режима. Кроме того, в пользу потерпевшего он выплатит денежную компенсацию морального вреда.
Приговор еще может быть обжалован.
