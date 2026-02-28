Ричмонд
+1°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Молдове задержали полицейских за попытку дачи взятки: За 25 тысяч евро они пытались подкупить коллег и замять дело о наркотиках

Согласно официальным данным, количество зарегистрированных наркопреступлений увеличилось с 994 случаев в 2023 году до 1347 в 2025-м.

Источник: полиция

В Молдове разгорается новый скандал вокруг борьбы с наркотиками: сотрудник подразделения по борьбе с отмыванием денег и его коллега из отдела по борьбе с организованной преступностью подозреваются в попытке дать взятку в размере около 25 тысяч евро за сокрытие дела о наркоторговле, пишет Insider.

По данным следствия, речь шла о попытке повлиять на расследование, чтобы избежать ответственности фигурантов. Один из подозреваемых был задержан сотрудниками Национального центра по борьбе с коррупцией (CNA).

Согласно официальным данным, количество зарегистрированных наркопреступлений увеличилось с 994 случаев в 2023 году до 1347 в 2025 году. Одновременно с этим, по информации правоохранителей, объемы синтетических наркотиков на рынке фактически удвоились.

Особую тревогу вызывает тот факт, что в наркосети всё чаще вовлекаются несовершеннолетние. Подростков используют в качестве курьеров, что свидетельствует о расширении криминального рынка, пишет Insider.