В Молдове задержали полицейских за попытку дачи взятки: За 25 тысяч евро они пытались подкупить коллег и замять дело о наркотиках

В Молдове разгорается новый скандал вокруг борьбы с наркотиками: сотрудник подразделения по борьбе с отмыванием денег и его коллега из отдела по борьбе с организованной преступностью подозреваются в попытке дать взятку в размере около 25 тысяч евро за сокрытие дела о наркоторговле, пишет Insider.