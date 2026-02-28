В поселке Махнево из-за пожара эвакуировали 209 детей

В Свердловской области 27 февраля в поселке городского типа Махнево произошел пожар. Сообщение о возгорании в административном здании, расположенном на улице Победы, спасатели получили в 13:07. Пламя охватило восемь квадратных метров. Об этом сообщили в региональном МЧС.