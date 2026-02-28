Ричмонд
В Пермском крае продолжаются поиски пропавших туристов

Мужчины не выходят на связь уже несколько дней.

Источник: МЧС по Пермскому краю

Поиски пропавших туристов продолжаются в Пермском крае, сообщили в региональном МЧС.

Речь о группе туристов из Уфы, которые ещё 20 февраля приехали в Красновишерский район, чтобы подняться на плато Кваркуш. 24 февраля мужчины должны были вернуться, но пропали. 27 февраля сообщение об инциденте попало в экстренные службы.

28 февраля в МЧС Пермского края рассказали, что поиски на месте продолжаются. В работе задействованы более 50 человек и 45 единиц техники, в числе которых и 23 снегохода. Также для осмотра территории используются беспилотные системы.

«Группы спасателей и волонтёров обследуют лес и дороги в поисках возможного местонахождения людей», — уточнили в МЧС Прикамья.

На дорогах спасатели включают сирены, чтобы туристы могли сориентироваться.

Напомним, группа планировала доехать до дома Иванова, но так и не появилась там. Ситуацию осложняют и плохие метеорологические условия.

