В Уфе ребенок стал «пленником» ковша

Прибывшие по вызову родителей сотрудники Управления гражданской защиты с помощью бокорезов аккуратно надкусили ручку и извлекли зажатый палец. Медицинская помощь ребенку не понадобилась.
Ранее в Туймазах палец ребенка застрял в игрушке.
Уфимские спасатели пришли на помощь 8-летнему ребенку, пальчик которого застрял в отверстии на ручке ковшика.
