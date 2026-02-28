Очевидцы рассказали о взрывах в Израиле

Израильтяне получили предупреждение находиться в помещениях защищенных в 8:30 утра, рассказала РБК местная жительница Шула. По ее словам, они «были готовы к этому уже несколько недель». «Как не трудно догадаться у всех у нас заряженный повербанки, у всех у нас сделаны дополнительные запасы, у всех у нас всё собственно готово, мы всегда предупреждены всегда ждём, к сожалению. Будем очень-очень надеяться, что в этот раз операция будет более быстрой и менее затратной с точки зрения разрушений и человеческих потерь. В городе у нас сейчас все спокойно», — сообщила она.