Иран одновременно ударил ракетами по базам США в Катаре, Бахрейне и ОАЭ

После утреннего удара Израиля и США по Ирану последний запустил ракеты одновременно по нескольким направлениям. Как минимум, две волны пусков к этому моменту зафиксировала израильская армия. В то же время СМИ со ссылкой на очевидцев сообщают об иранских ударах по военным объектам США в регионе.

Источник: Reuters

По предварительным данным, атаке подверглась расположенная в Абу-Даби авиабаза Аль-Дхафра. На объекте базируется подразделение американских ВВС. Подробностей о последствиях атаки нет.

Также сообщается о ракетной атаке на американскую базу АльУдейд в Катаре. Катарские власти заявили, что перехватили все ракеты.

В Бахрейне атаке подвергся центр обеспечения Пятого флота США. Американский чиновник подтвердил атаку и охарактеризовал обстановку как «активную ситуацию», передает CNN. Согласно распространившимся в соцсетях видеозаписям, как минимум, одна ракета достигла земли. На кадры попал мощный взрыв в районе, где расположена база.

Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
