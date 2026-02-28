Иран одновременно ударил ракетами по базам США в Катаре, Бахрейне и ОАЭ

По предварительным данным, атаке подверглась расположенная в Абу-Даби авиабаза Аль-Дхафра. На объекте базируется подразделение американских ВВС. Подробностей о последствиях атаки нет.
Также сообщается о ракетной атаке на американскую базу АльУдейд в Катаре. Катарские власти заявили, что перехватили все ракеты.
В Бахрейне атаке подвергся центр обеспечения Пятого флота США. Американский чиновник подтвердил атаку и охарактеризовал обстановку как «активную ситуацию», передает CNN. Согласно распространившимся в соцсетях видеозаписям, как минимум, одна ракета достигла земли. На кадры попал мощный взрыв в районе, где расположена база.