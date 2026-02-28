Иран одновременно ударил ракетами по базам США в Катаре, Бахрейне и ОАЭ

После утреннего удара Израиля и США по Ирану последний запустил ракеты одновременно по нескольким направлениям. Как минимум, две волны пусков к этому моменту зафиксировала израильская армия. В то же время СМИ со ссылкой на очевидцев сообщают об иранских ударах по военным объектам США в регионе.