Завершены поиски подроска, сбежавшего из интерната на Кубани

В Краснодарском крае благополучно завершились поиски второго воспитанника детского дома-интерната, который самовольно покинул учреждение в Кропоткине. На данный момент оба подростка найдены, их жизни и здоровью ничего не угрожает.
Напомним, инцидент произошел 24 февраля. Двое 16-летних приятелей, по всей видимости, тщательно спланировали свой побег. По предварительной информации, юноши заранее подготовили теплые вещи. Чтобы выбраться из помещения, они раздобыли ручку от окна, через которое пробрались на улицу и покинули территорию учреждения.
Уход воспитанников заметил охранник интерната. Он предпринял попытку задержать подростков и погнался за ними, однако приятелям удалось скрыться.
Первого беглеца обнаружили вечером 25 февраля. Установить его местонахождение помог звонок на горячую линию от бдительного очевидца, который заметил юношу, похожего на героя ориентировки.
Поиски второго подростка продолжались еще несколько суток. Волонтеры и сотрудники полиции проверяли станицы Кавказскую и Темижбекскую, отрабатывая места возможного появления несовершеннолетнего. В итоге местоположение второго участника побега также было успешно установлено.
В настоящее время с подростками работают специалисты, выясняются все обстоятельства их пребывания вне стен интерната. Где именно скрывались беглецы все это время, в интересах несовершеннолетних не уточняется.