В ОАЭ погиб человек при падении обломков ракет

Ведомство заявило, что ОАЭ стали жертвой «грубого нападения с применением иранских баллистических ракет», но силы ПВО успешно перехватили ряд ракет. Однако обломки упали в жилом районе, что привело к материальному ущербу.
Минобороны также подчеркнуло, что Эмираты оставляют за собой полное право ответить на эту эскалацию и принять все необходимые меры для защиты своей территории.
Ранее взрывы прогремели в Абу-Даби и Дубае.
