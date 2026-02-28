Ричмонд
+1°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В ОАЭ погиб человек при падении обломков ракет

В ОАЭ в результате падения обломков погиб человек, сообщает Gulf News со ссылкой на Минобороны страны.

Источник: Mohamed Ziyan/CC0

Ведомство заявило, что ОАЭ стали жертвой «грубого нападения с применением иранских баллистических ракет», но силы ПВО успешно перехватили ряд ракет. Однако обломки упали в жилом районе, что привело к материальному ущербу.

Минобороны также подчеркнуло, что Эмираты оставляют за собой полное право ответить на эту эскалацию и принять все необходимые меры для защиты своей территории.

Ранее взрывы прогремели в Абу-Даби и Дубае.

США 28 февраля объявили о начале масштабной военной операции против Ирана, она проводится вместе с Израилем.

Материал дополняется

Узнать больше по теме
Абу-Даби: нефтяная столица ОАЭ и площадка для переговоров по Украине
Абу-Даби — крупнейший эмират и столица Объединенных Арабских Эмиратов. В последние годы город превратился в один из ключевых политических и экономических центров Ближнего Востока. Сегодня Абу-Даби играет важную роль не только в нефтяной отрасли, но и в международной дипломатии, инвестициях и переговорах между государствами.
Читать дальше