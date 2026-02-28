В Белгородской области при обстреле пострадали два человека

«В селе Рождественка Грайворонского округа в результате прилёта боеприпаса на территорию частного дома пострадали два мирных жителя. Мужчина и женщина получили минно-взрывные травмы и множественные осколочные ранения различных частей тела. Бойцы самообороны доставили их в Грайворонскую ЦРБ. После оказания помощи пострадавшие будут переведены в городскую больницу № 2 города Белгорода», — написал Гладков в Telegram-канале.