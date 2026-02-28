Ричмонд
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Белгородской области при обстреле пострадали два человека

БЕЛГОРОД, 28 фев — РИА Новости. Мужчина и женщина получили минно-взрывные травмы и осколочные ранения в результате прилёта украинского боеприпаса в селе Рождественка Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

Источник: © РИА Новости

«В селе Рождественка Грайворонского округа в результате прилёта боеприпаса на территорию частного дома пострадали два мирных жителя. Мужчина и женщина получили минно-взрывные травмы и множественные осколочные ранения различных частей тела. Бойцы самообороны доставили их в Грайворонскую ЦРБ. После оказания помощи пострадавшие будут переведены в городскую больницу № 2 города Белгорода», — написал Гладков в Telegram-канале.

Губернатор добавил, что домовладение повреждено, а также разрушена хозяйственная постройка.