Reuters сообщило о гибели ряда командиров КСИР при ударах по Ирану

В то же время ЦАХАЛ нанесла массированный авиаудар по военным объектам на западе Ирана. Атаке подвергся город Шираз. Помимо этого, 70 тыс. израильских резервистов были призваны на военную службу. На фоне этого США приступили к эвакуации части персонала с авиабазы Аль-Удейд в Катаре.