Reuters сообщило о гибели ряда командиров КСИР при ударах по Ирану

«В результате американо-израильских ударов были убиты несколько высокопоставленных командиров Корпуса стражей исламской революции и политических деятелей», — указано в материале.
Кроме того, агентство утверждает, что главными целями атаки Израиля и США были верховный лидер Ирана Али Хаменеи и президент республики Масуд Пезешкиан.
Израиль нанес превентивный удар по объектам в Иране утром 28 февраля. Операция была названа «Щит Иегуды». Иран полностью закрыл свое воздушное пространство для всех типов судов. В Тегеране зафиксированы взрывы и перебои со связью.
Американский президент Дональд Трамп подтвердил, что США начали масштабную военную операцию против Ирана. Он заверил, что «позаботится о том, чтобы лишить Иран возможности получить ядерное оружие».
Позже Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) зафиксировала пуски ракет с территории Ирана, направленные в сторону страны. Корпус стражей исламской революции (КСИР, часть вооруженных сил Ирана) начал масштабную ответную операцию против Израиля. Так, в Бахрейне подвергся ракетному обстрелу центр облуживания Пятого флота США. Кроме того, Иран атаковал четыре военные базы США в Катаре, Кувейте, ОАЭ и Бахрейне.
В то же время ЦАХАЛ нанесла массированный авиаудар по военным объектам на западе Ирана. Атаке подвергся город Шираз. Помимо этого, 70 тыс. израильских резервистов были призваны на военную службу. На фоне этого США приступили к эвакуации части персонала с авиабазы Аль-Удейд в Катаре.
Тем временем мирные жители Израиля вынуждены оставаться в бомбоубежищах на фоне ракетных атак со стороны Ирана. На кадрах «Известий» видно, что в одном из таких убежищ люди играют в бильярд. В бомбоубежище Тель-Авива израильтяне поют песни и снимают видео.