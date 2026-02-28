Ричмонд
Самолет Екатеринбург — Дубай совершил техническую посадку в Ашхабаде

Из-за нападения на Иран самолет, следовавший из Кольцово в ОАЭ, приземлился в Ашхабаде.

Источник: Комсомольская правда

28 февраля самолет авиакомпании «Уральские авиалинии», выполнявший рейс U6−737 из Екатеринбурга в Дубай в аэропорт Аль-Мактум, совершил техническую посадку в столице Туркменистана. Как сообщили в пресс-службе перевозчика, маршрут был изменен из-за закрытия воздушного пространства Ирана.

— На данный момент рейс по маршруту U6−737 Екатеринбург — Аль-Мактум произвел техническую посадку в аэропорту Ашхабад для дозаправки топливом и получения разрешений для продолжения полета в обход Ирана, — уточнили представители «Уральских авиалиний».

Пассажирам будут предоставлены все необходимые услуги.

Напомним, что утром 28 февраля Израиль и США нанесли масштабную серию совместных ракетных ударов по Ирану. Операция получила название «Рык льва».

