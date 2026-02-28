Свердловская авиакомпания меняет маршруты в ОАЭ из-за Ирана

Авиакомпания «Уральские авиалинии» изменила маршруты полетов в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) из-за закрытия неба над Ираном. Об этом сообщает пресс-служба компании.
«На данный момент рейсы по маршрутам U6−797 Москва — Аль-Мактум и U6−737 Екатеринбург — Аль-Мактум произвели технические посадки в аэропортах Минеральные Воды и Ашхабад для дозаправки топливом и получения разрешений для продолжения полета в обход Ирана», — говорится в сообщении.
Перенесено время вылета рейса U6−7419/7420 Сочи — Аль-Мактум — Сочи на 18:30 (местное время) в связи с получением разрешений обходных маршрутов. Также перенесено время вылета рейсов по маршрутам: Аль-Мактум — Москва и Аль-Мактум — Екатеринбург. По данным АТОР, в ОАЭ сейчас находятся порядка 50 тыс. российских туристов.
В субботу, 28 февраля, США и Израиль атаковали Иран. Президент США Дональд Трамп сообщил о масштабной военной операции: «Наша цель — защитить американский народ, устранив непосредственные угрозы со стороны иранского режима». Он заявил, что США уничтожат ракеты Ирана и военно-морские силы, а также полностью разрушат его ракетную промышленность.
«Мы собираемся уничтожить их ракеты и разрушить их ракетную программу, промышленность. Она будет уничтожена полностью! Мы собираемся стереть с лица земли их флот. Возможно, вместе с этим мы добьемся того, что и их прокси-силы также больше не смогут дестабилизировать регион и атаковать нас. И мы, конечно, сделаем все возможное, чтобы Иран не получил ядерного оружия. Наше послание Ирану очень простое — ядерного оружия у них не будет никогда», — заявил Дональд Трамп.