В Санкт-Петербурге пропал подросток

С. -ПЕТЕРБУРГ, 28 фев — РИА Новости. Четырнадцатилетнего подростка ищут в Санкт-Петербурге, сообщает Поисково-спасательный отряд «Северо-Запад».
«Пропал подросток… Если вам что-либо известно о местонахождении пропавшего, сообщите, пожалуйста», — говорится на странице отряда в соцсети «ВКонтакте».
Мальчику 14 лет. С 27 февраля его местонахождение неизвестно.
Как сообщили РИА Новости и поисково-спасательном отряде «Северо-Запад», в настоящее время поиски подростка продолжаются.
«Пока не нашли. Работа ведется автономными группами», — сообщили в поисковом отряде.