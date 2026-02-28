Ричмонд
В Санкт-Петербурге пропал подросток

Пятнадцатилетний подросток пропал в Санкт-Петербурге.

Источник: © РИА Новости

С. -ПЕТЕРБУРГ, 28 фев — РИА Новости. Четырнадцатилетнего подростка ищут в Санкт-Петербурге, сообщает Поисково-спасательный отряд «Северо-Запад».

«Пропал подросток… Если вам что-либо известно о местонахождении пропавшего, сообщите, пожалуйста», — говорится на странице отряда в соцсети «ВКонтакте».

Мальчику 14 лет. С 27 февраля его местонахождение неизвестно.

Как сообщили РИА Новости и поисково-спасательном отряде «Северо-Запад», в настоящее время поиски подростка продолжаются.

«Пока не нашли. Работа ведется автономными группами», — сообщили в поисковом отряде.