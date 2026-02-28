Мать держала годовалого сына на руках: женщина и двое детей пострадали в ДТП в Уссурийске

В Госавтоинспекции напоминают: штраф за неправильную перевозку детей составляет пять тысяч рублей. Сумма, сопоставимая с ценой хорошего автокресла, которое в случае аварии может спасти жизнь. С начала года в одном только Уссурийске к ответственности привлекли уже 137 водителей за такие нарушения.