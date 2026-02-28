Ричмонд
Мать держала годовалого сына на руках: женщина и двое детей пострадали в ДТП в Уссурийске

Женщина и двое детей получили травмы в ДТП в Уссурийске.

Источник: Комсомольская правда

В Уссурийске сотрудники Госавтоинспекции выясняют обстоятельства аварии, в которой пострадали трое человек, включая двух малышей. ДТП произошло на улице Суханова. По предварительным данным, 42-летняя женщина за рулем Mitsubishi Outlander проигнорировала знак «Уступи дорогу» и врезалась в Toyota Prius. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Владивосток.

В результате столкновения травмы получили 25-летняя пассажирка Prius и двое детей — шести лет и года. При осмотре выяснилось, что оба ребенка перевозились с нарушениями. Шестилетний сидел на заднем сиденье без ремня безопасности. А годовалый малыш находился на переднем пассажирском сиденье на руках у матери.

Теперь 39-летнему водителю Toyota Prius грозят штрафы за нарушение правил перевозки детей и отсутствие страховки. На женщину за рулем Mitsubishi составили протокол за то, что не уступила дорогу. По факту ДТП начато административное расследование — устанавливается степень тяжести вреда здоровью пострадавших.

В Госавтоинспекции напоминают: штраф за неправильную перевозку детей составляет пять тысяч рублей. Сумма, сопоставимая с ценой хорошего автокресла, которое в случае аварии может спасти жизнь. С начала года в одном только Уссурийске к ответственности привлекли уже 137 водителей за такие нарушения.