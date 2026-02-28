Снег обрушил крышу терема в усадьбе Левашевых в Галибихе

Аномально снежная зима нанесла удар по старинной усадьбе Левашевых в Галибихе Воскресенского района Нижегородской области: крыша одного из теремов рухнула 27 февраля. Постройка давно считалась аварийной, но окончательно не выдержала тяжести снега, сообщают очевидцы.
Имение было создано в 1839 году по проекту инженера Андрея Дельвига — строителя железной дороги Москва-Нижний Новгород и нижегородского водопровода. Он выбрал место у крутого берега Ветлуги, спроектировал дом и парк, высадил ивовую аллею для укрепления склона. В разные годы в барских постройках размещались школа, больница, турбаза.
Усадьба была признана объектом культурного наследия регионального значения, сегодня она входит в состав музея-заповедника Град Китеж. Деревянные терема на краю обрыва стали визитной карточкой Воскресенского края. Теперь историческому комплексу потребуется срочная помощь.