Глава Минмолодежи Анна Мусевич арестована по делу о хищении миллионов

В ходе заседания вскрылись детали, которые убедили суд в необходимости изоляции обвиняемой. Следователь указала, что во время обыска Мусевич проигнорировала законные требования и попыталась предупредить соучастников по телефону. Кроме того, один из свидетелей заявил о попытках давления со стороны министра. Наличие загранпаспорта, высокий доход и обширные связи в правительстве также были расценены как риск того, что фигурантка может скрыться или помешать расследованию.