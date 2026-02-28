Глава Минмолодежи Анна Мусевич арестована по делу о хищении миллионов

Следствие считает, что Мусевич причастна к хищению бюджетных средств, выделенных Федеральным агентством по делам молодежи. Деньги предназначались для создания круглогодичного молодежного центра в поселке Донское. По версии УМВД, при закупке мебели для объекта использовались подложные документы, что позволило завысить стоимость контракта на 9511898 рублей. Общая сумма договора составляла более 42 миллионов рублей.
В ходе заседания вскрылись детали, которые убедили суд в необходимости изоляции обвиняемой. Следователь указала, что во время обыска Мусевич проигнорировала законные требования и попыталась предупредить соучастников по телефону. Кроме того, один из свидетелей заявил о попытках давления со стороны министра. Наличие загранпаспорта, высокий доход и обширные связи в правительстве также были расценены как риск того, что фигурантка может скрыться или помешать расследованию.
Сама Анна Мусевич и её защита просили о более мягкой мере пресечения, ссылаясь на наличие несовершеннолетней дочери, состояние здоровья и факт увольнения с должности. Однако суд счел эти аргументы недостаточными на фоне тяжести обвинения, предусматривающего до 10 лет лишения свободы.
Параллельно суд рассматривает вопрос об аресте еще двоих фигурантов этого дела. Речь идет о супруге экс-министра и руководителе компании-поставщика мебели, через которую, по версии следствия, выводились средства.