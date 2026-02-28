Ричмонд
-1°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Новосибирске ввели режим ЧС в Октябрьском районе из-за угрозы обрушения дома

Причиной ограничительных мер стало критическое состояние несущих конструкций здания.

Источник: Om1 Новосибирск

В Октябрьском районе Новосибирска объявлен режим повышенной готовности из-за угрозы обрушения многоквартирного дома № 65 по улице Панфиловцев. Соответствующее постановление появилось на сайте мэрии Новосибирска 27 февраля. Причиной ограничительных мер стало критическое состояние несущих конструкций здания, которое может привести к их обрушению и представляет опасность для граждан.

Для обеспечения безопасности жителей муниципалитет готов предоставить им временное жилье из маневренного фонда. В течение ближайших 10 дней специальная комиссия проведет детальное обследование объекта. До момента полного расселения управляющая компания обязана осуществлять ежедневный мониторинг аварийных участков и ежемесячно отчитываться перед профильными департаментами мэрии.