В Новосибирске ввели режим ЧС в Октябрьском районе из-за угрозы обрушения дома

В Октябрьском районе Новосибирска объявлен режим повышенной готовности из-за угрозы обрушения многоквартирного дома № 65 по улице Панфиловцев. Соответствующее постановление появилось на сайте мэрии Новосибирска 27 февраля. Причиной ограничительных мер стало критическое состояние несущих конструкций здания, которое может привести к их обрушению и представляет опасность для граждан.