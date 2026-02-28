В Новосибирске ввели режим ЧС в Октябрьском районе из-за угрозы обрушения дома

В Октябрьском районе Новосибирска объявлен режим повышенной готовности из-за угрозы обрушения многоквартирного дома № 65 по улице Панфиловцев. Соответствующее постановление появилось на сайте мэрии Новосибирска 27 февраля. Причиной ограничительных мер стало критическое состояние несущих конструкций здания, которое может привести к их обрушению и представляет опасность для граждан.
Для обеспечения безопасности жителей муниципалитет готов предоставить им временное жилье из маневренного фонда. В течение ближайших 10 дней специальная комиссия проведет детальное обследование объекта. До момента полного расселения управляющая компания обязана осуществлять ежедневный мониторинг аварийных участков и ежемесячно отчитываться перед профильными департаментами мэрии.