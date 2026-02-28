Катар отразил третью серию ракетных атак

«Министерство обороны государства Катар сообщает, что, исходя из самого высокого уровня боеготовности, мер безопасности и координации с ответственными структурами, оно успешно отразило третью волну ракетных атак, которые были нацелены на несколько регионов по всей стране», — отмечается в сообщении.
Удары по Ирану были нанесены, несмотря на переговоры по иранскому «ядерному досье» между Вашингтоном и Тегераном на этой неделе в Женеве при посредничестве Омана.
МИД РФ осудил нападение США и Израиля. В Москве заявили, что ответственность за негативные последствия рукотворного кризиса целиком и полностью лежит на них.