Ричмонд
-1°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Аэрофлот» и «Победа» отменили рейсы в Дубай и Абу-Даби и обратно

«Аэрофлот» объявил об отмене всех сегодняшних рейсов в направлении ОАЭ. Полеты 28 февраля в Дубай и Абу-Даби и обратные производиться не будут. Причиной в авиакомпании назвали временное закрытие воздушного пространства страны и соседних государств региона.

Источник: Reuters

«На 1 марта рейсы по этим направлениям планируется выполнять на широкофюзеляжных самолетах большей вместимости», — заявили в «Аэрофлоте».

Пассажирам отмененных рейсов пообещали предоставить возможность переоформить билеты на ближайшие даты или оформить возврат.

«Победа» объявила об отмене трех сегодняшних рейсов из Внуково в Дубай и трех обратных.

По данным российских туроператоров, сейчас в ОАЭ находится около 50 тыс. российских туристов, включая транзитных пассажиров.

Узнать больше по теме
Абу-Даби: нефтяная столица ОАЭ и площадка для переговоров по Украине
Абу-Даби — крупнейший эмират и столица Объединенных Арабских Эмиратов. В последние годы город превратился в один из ключевых политических и экономических центров Ближнего Востока. Сегодня Абу-Даби играет важную роль не только в нефтяной отрасли, но и в международной дипломатии, инвестициях и переговорах между государствами.
Читать дальше