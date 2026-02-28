«Аэрофлот» и «Победа» отменили рейсы в Дубай и Абу-Даби и обратно

«На 1 марта рейсы по этим направлениям планируется выполнять на широкофюзеляжных самолетах большей вместимости», — заявили в «Аэрофлоте».
Пассажирам отмененных рейсов пообещали предоставить возможность переоформить билеты на ближайшие даты или оформить возврат.
«Победа» объявила об отмене трех сегодняшних рейсов из Внуково в Дубай и трех обратных.
По данным российских туроператоров, сейчас в ОАЭ находится около 50 тыс. российских туристов, включая транзитных пассажиров.
